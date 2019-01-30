2019-01-30T16:34:57+03:00
Происшествия

Полиция поймала вора, укравшего на рынке 15 мужских свитеров

34-летний волгоградец перепродал товар
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чуть больше недели понадобилось волгоградским полицейским, чтобы найти вора, который нагло и бесцеремонно среди дня обворовал торговый павильон. Им оказался 34-летний житель Тракторозаводского района.

Напомним, с заявлением о краже 21 января в полицию обратилась предприниматель, которая торгует одеждой на рынке «Титовский» в Краснооктябрьском районе. Женщина рассказала, что она ненадолго отлучилась, и не заперла на ключ свой павильон, а когда вернулась, то недосчиталась 15-ти мужских свитеров. Ущерб оценили в 11 тысяч рублей.

Первым делом правоохранители проверили записи на камерах видеонаблюдения. Но преступника вычислили не сразу. Подозрение пало на молодого человека, но вор оказался мужчиной постарше, и посмышленее.

На вопрос: «Куда дел украденные свитера?», он рассказал, что отнес товар на другой рынок - «Северный», где перепродал. Заработанные деньги потратил на собственные нужды.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии, так как он проходит по статье «Кража», - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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