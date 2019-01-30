2019-01-30T16:44:18+03:00
Общество

В Волгограде автобус №2 продлят до железнодорожного вокзала

Автобус изменит маршрут уже с 1 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С вокзала "двойка" поедет по улице Порт-Саида и далее по маршруту.С вокзала "двойка" поедет по улице Порт-Саида и далее по маршруту.
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Отличная новость для жителей Красноармейского района: автобус №2 уже с 1 февраля будет доезжать до железнодорожного вокзала.

- Автобус будет идти по прежнему маршруту до площади Ленина, оттуда направится до железнодорожного вокзала, а далее - через улицу Порт-Саида поедет обратно до Красноармейского района, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Жители южного района давно жаловались на то, им приходится с пересадками добираться до вокзала. Их пожелания услышали, скорректировав маршрут «двойки» так, чтобы автобус доставлял и пассажиров к поездам и студентов к вузам, расположенным в центре города.

- Интервал в часы пик будет составлять 10 минут, -уверяют в администрации Волгограда.

Напомним, ранее немного изменили маршруты автобусов №35 и 65. Их путь продлили на две остановки: теперь они останавливаются у входа на оптово-строительный рынок, а конечная располагается через 500 метров далее - по улице Туркменской.

Кроме того, с начала года в расписание вспомогательного маршрута 52э «поселок Майский»- «ВолГУ» по просьбе студентов добавили два рейса в послеобеденное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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