В Волгограде автобус №2 продлят до железнодорожного вокзала
Отличная новость для жителей Красноармейского района: автобус №2 уже с 1 февраля будет доезжать до железнодорожного вокзала.
- Автобус будет идти по прежнему маршруту до площади Ленина, оттуда направится до железнодорожного вокзала, а далее - через улицу Порт-Саида поедет обратно до Красноармейского района, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.
Жители южного района давно жаловались на то, им приходится с пересадками добираться до вокзала. Их пожелания услышали, скорректировав маршрут «двойки» так, чтобы автобус доставлял и пассажиров к поездам и студентов к вузам, расположенным в центре города.
- Интервал в часы пик будет составлять 10 минут, -уверяют в администрации Волгограда.
Напомним, ранее немного изменили маршруты автобусов №35 и 65. Их путь продлили на две остановки: теперь они останавливаются у входа на оптово-строительный рынок, а конечная располагается через 500 метров далее - по улице Туркменской.
Кроме того, с начала года в расписание вспомогательного маршрута 52э «поселок Майский»- «ВолГУ» по просьбе студентов добавили два рейса в послеобеденное время.
ИСТОЧНИК KP.RU