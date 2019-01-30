2019-01-30T16:05:26+03:00
Общество

В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «7 звезд»

МЧС проводило плановые пожарно-тактические учения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Посетителей эвакуировали. Фото: Иван ПоздняковПосетителей эвакуировали. Фото: Иван ПоздняковФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Эвакуация посетителей и персонала торгово-развлекательного комплекса «7 Звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда, ранее известного горожанам как «Диамант», началась в два часа дня 30 января 2019. Волгоградцы тут же решили, что в здании либо случился пожар и теперь его закроют, либо поступило сообщение о бомбе. С утра волна сообщений и звонков о «минировании» прокатилась по нескольким городам, включая соседнюю Астрахань. Но торговый центр возобновил работу через полчаса, продавцы и покупатели вернулись в здание. МЧС проводил в ТРК «7 Звезд» плановые пожарно-тактические учения.

По легенде учений пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в одном из магазинчиков на первом этаже. Сработала сигнализация, посетителей эвакуировали. Пока одни пожарные тушат огонь, дополнительные расчеты обследуют весь торговый центр.

Пожарные обследовали весь торговый центр. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пожарные обследовали весь торговый центр.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Подразделения отрабатывали действия согласно заранее намеченному плану, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. - Всего в учениях задействовали 14 единиц техники и 63 человека личного состава пожарных подразделений и других экстренных служб.

Посетителей эвакуировали. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Посетителей эвакуировали.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Как отмечают посетители торгового центра, всех «заранее предупредили, чтобы не пугались и выходили потихоньку, в определенную сторону. Даже дали мультик досмотреть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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