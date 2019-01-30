В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-30T14:44:58+03:00

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35-летний житель Мурманской области решил заработать на продаже наркотиков. Для этого он сначала отправился в Питер, где купил таблетки с так называемой смесью «экстази», и уже с этим «товаром» прибыл в Волгоград. Почему-то он решил, что здесь сможет безнаказанно развернуть свой наркобизнес.

Как установило следствие, 12 сентября он продал одну таблетку своему знакомому за 700 рублей. А уже на следующий день сбыл через «тайник» еще 50 таблеток, получив за них 50 тысяч рублей. На этом «бизнес» муромчанина в Волгограде закончился. Его задержали сотрудники регионального наркоконтроля.

При осмотре у мужчины нашли еще 8 таблеток сильнодействующего синтетического наркотика.

- Свою вину мужчина признал лишь частично. Но следователи ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области собрали достаточно улик, чтобы прокуратура утвердила ему обвинение. Дело передано в суд. Грозит муромчанину до 20 лет лишения свободы. Ожидать вердикт он будет под стражей, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU