Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-30T14:40:04+03:00

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С компаний Олега Дерипаски - En+, РУСАЛА и «Евросибэнерго» - сняты санкции. Как только американский минфин сделал соответствующее заявление, акции ОК РУСАЛ сразу взлетели на четверть, хотя еще весной скептики предрекали закат алюминиевой империи. Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-службу Волгоградского алюминиевого завода.

«Беспрецедентный выход из-под санкций компании РУСАЛ - это, безусловно, позитивная новость для работников Волгоградского алюминиевого завода, потребителей нашей продукции и партнеров предприятия.

Производство алюминия можно по праву назвать системообразующим элементом экономики региона и всей страны, поскольку от бесперебойной работы предприятий Компании зависят ключевые отрасли экономики страны - энергетическая(Волжская ГЭС), транспортная(доля перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом). Сейчас перед нашим заводом и перед другими предприятиями РУСАЛа стоит основная задача - исполнение взятых на себя обязательств и восстановление позиций на рынке.

Стратегия Компании остается прежней - производство высококачественной продукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение экологически чистых технологий, содействие развитию внутреннего рынка потребления алюминия.

Оперативное управление по-прежнему находится в руках нашего менеджмента , под руководством генерального директора Евгения Никитина. Евгений Никитин - производственник со стажем, он уже более 20 лет работает в алюминиевой отрасли, начав свой трудовой путь электролизником на заводе.

Не меняется и роль ВгАЗа в Волгограде. Мы намерены и дальше повышать качество жизни горожан через реализацию значимых социальных и инфраструктурных проектов», - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU