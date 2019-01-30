2019-01-30T14:24:47+03:00
Политика

Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой

Впереди у тяжелой военной техники еще 90 километров нерасчищеных волгоградских дорог
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
К некоторым поселкам сегодня можно пробить дорогу только на такой технике. Фото пресс-службы ЮВО.К некоторым поселкам сегодня можно пробить дорогу только на такой технике. Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

Жители десятков отдаленных поселков в Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира. И виной всему снег. Дороги замело так, что на помощь пришлось звать военных. В ход пошли тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. На помощь волгоградцам бросили более 20-ти военнослужащих сводного отряда ликвидации последствий ЧС мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). За несколько дней они расчистили почти 50 километров занесенных снегом дорог. А вчера к военным за помощью обратились жители поселка Гончары. Сугробы у них намело такие, что люди не смогли пробраться к колодцам с питьевой водой. Помогли, теперь одной проблемой стало меньше.

военные пробивают дорогу к заметенным волгоградским поселкам.

- Сейчас военную технику перебросили на расчистку дороги между поселками Есин и Кайсацкое, чтобы наладить транспортное сообщение, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

В дальнейшем военным предстоит расчистить еще около 90 километров дорог в Палласовском, Быковском и Николаевском районах

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод девушек-регулировщиц
Полиция поймала вора, укравшего на рынке 15 мужских свитеров
В Волгограде автобус №2 продлят до железнодорожного вокзала
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «7 звезд»
В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»
«Литр + от Shell» при замене моторного масла в сервисном центре А.С.-Авто!
Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана