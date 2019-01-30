Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-30T14:24:47+03:00

К некоторым поселкам сегодня можно пробить дорогу только на такой технике. Фото пресс-службы ЮВО.

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Жители десятков отдаленных поселков в Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира. И виной всему снег. Дороги замело так, что на помощь пришлось звать военных. В ход пошли тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. На помощь волгоградцам бросили более 20-ти военнослужащих сводного отряда ликвидации последствий ЧС мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). За несколько дней они расчистили почти 50 километров занесенных снегом дорог. А вчера к военным за помощью обратились жители поселка Гончары. Сугробы у них намело такие, что люди не смогли пробраться к колодцам с питьевой водой. Помогли, теперь одной проблемой стало меньше.

военные пробивают дорогу к заметенным волгоградским поселкам.

- Сейчас военную технику перебросили на расчистку дороги между поселками Есин и Кайсацкое, чтобы наладить транспортное сообщение, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

В дальнейшем военным предстоит расчистить еще около 90 километров дорог в Палласовском, Быковском и Николаевском районах

ИСТОЧНИК KP.RU