2019-01-30T14:02:31+03:00
Происшествия

В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны

68-летняя женщина по-хитрому получила от деда доверенность и продала его жилье своему сыну
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прокуратура вернула квартиру ветерану.Прокуратура вернула квартиру ветерану.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде под суд пойдет 68-летняя женщина, которая обманным путем почти лишила 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны квартиры.

Эта женщина взялась ухаживать за стариком. Она знала, что ветеран за деньги, которые ему выделило государство, приобрел квартиру в новостройке (по договору долевого участия). И пока его дом строили, а потом пока в квартире шел ремонт, ветеран проживал у этой тети. Войдя в доверие к нему, женщина добилась, чтобы дед оформил на нее доверенность на свою квартиру. Получив документ, она тут же продала жилье своему 33-летнему сыну за 1 миллион рублей. Хотя на тот момент эта квартира стоила минимум 1,6 миллионов рублей.

Когда дедушка узнал об этом, он сам пошел в прокуратуру. Расследование вели следователи УМВД России по Волгограду. И, несмотря на то, что женщина себя виновной не признает, прокуратура уже обвинила ее в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». Дело направили в суд. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

- Кроме того, по иску прокурора Краснооктябрьского района Волгограда квартира уже возвращена в собственность ветерана, - добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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