Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-30T12:38:13+03:00

Виновника аварии нашли уже через несколько часов. Им оказался 33-летний уроженец Астрахани. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Следователи Ворошиловского отдела полиции собрали все факты, доказывающие вину 33-летнего астраханца, который сбил в центре Волгограда ребенка и трусливо сбежал с места ДТП. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, трагедия произошла утром 7 декабря. 13-летний мальчишка шел в школу на занятия, дождавшись, когда загорится зеленый сигнал светофора, он побежал через дорогу по «зебре». Но водитель «Мерседеса» даже не остановился перед пешеходным переходом. На видео, которое сняла камера, расположенная на улице Рабоче-Крестьянской, запечатлен и момент удара и то, как водитель трусливо сбегает с места аварии.

Полиция тут же объявила в городе план «Перехват», и уже через несколько часов нашли и машину виновника и водителя. Им оказался приезжий из Астрахани. На допросе заявил, что испугался, потому и уехал, не оказав помощи ребенку.

По факту совершения ДТП завели уголовное дело.

- Водителю предъявили обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Свою вину на стадии предварительного следствия автомобилист полностью признал. - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - В ближайшее время материалы уголовного дела рассмотрит районный суд. Максимальное наказание, которое грозит этому водителю, - лишение свободы на срок до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/681204" frameborder="0"></iframe> В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU