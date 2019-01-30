В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-30T14:15:23+03:00

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Очередного бизнесмена-махинатора поймали в Волгограде. 49-летний директор строительной компании несколько лет не доплачивал налоги, при этом зарабатывал, надо сказать, неплохо. Его фирма вела ремонтные работы на нескольких крупных объектах в Волгограде и в Волжском. Контракты многомиллионные. Но, как показала проверка, с 2014-го по 2017-й директор вносил в декларации ложные сведения, завысил суммы затрат якобы на покупку стройматериалов на 200 миллионов рублей. Таким образом, он «сэкономил» на уплате налогов свыше 70 миллионов рублей.

- Когда финансовые махинации вскрылись и стало очевидным, что фирму ждёт банкротство, коммерсант учредил аффилированную организацию, документально оформив на неё право уступки требования денежных средств от должников. И в дальнейшем он получал деньги за проведенные работы через эту фирму, минуя счета редприятия-банкрота, с которых должны были производится списания налоговых и иных отчислений, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На данный момент все эти аферы раскрыты. Уголовное дело следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU