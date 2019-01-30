Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-30T12:07:16+03:00

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49-летнего жителя Суровикинского района жизнь, видимо, плохо научила соблюдать законы. Если он даже лишенный водительских прав, опять сел за руль, да еще и в пьяном виде. Так еще и пытался взятку дать сотруднику ДПС. Теперь будет расплачиваться за все нарушения.

Машину с этим горе-водителем за рулем остановили гаишники в Суровикино Волгоградской области 24 января. Потребовали документы для проверки, а их не оказалось. Выяснилось, что мужчину ранее лишили прав. На предложение пройти медосвидетельствование он отказался. Впрочем, сотрудники ДПС и так понимали, что водитель нетрезв.

Чтобы «замять дело», мужчина предложил сотруднику ДПС 15 тысяч рублей.

- Полицейские от взятки отказались, зафиксировав факт передачи им денег. На основании этих фактов суровикинские следователи и завели уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки», - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. - Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU