В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-30T11:50:14+03:00

В Волгограде на снеге не заработаешь, а вот в столице - платят даже за откапывание машин из сугробов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В последние недели на Россию, и Волгоградскую область в том числе, обрушились небывалые снегопады. В некоторых городах люди до сих пор откапываются, и многие готовы неплохо заплатить лишь бы им помогли расчистить двор, дорогу к дому или раскопать из сугроба машину. Спрос на уборку снега вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует аналитика, которую сделали эксперты Авито. Соответственно, все больше россиян стараются на этом заработать. Правда, в Волгограде за такую работу платят копейки - в среднем 371 рубль. Это даже дешевле, чем в прошлом году на 17%. Так что в нашем городе особо на снеге не заработаешь.

К тому же, как рассказывают аналитики портала, желающих убрать снег за плату в Волгограде стало в два раза больше (на столько выросло число объявлений на сайте), а вот количество вакансий наоборот уменьшилось вполовину (-57%).

А вот где действительно можно заработать на снеге, так это в Москве (где за уборку снега платят 2061 рубль), в Питере ((1 879 рублей) и в Краснодаре (1188 рублей). В целом по стране средний ценник составляет 811 рублей. При этом наиболее востребованы уборщики снега сейчас в Саратове, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU