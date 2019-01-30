2019-01-30T11:26:40+03:00
Происшествия

В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды

Четыре населенных пункта отрезаны от энергоснабжения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К местам порыва линий электропередач пока невозможно добраться из-за метели.К местам порыва линий электропередач пока невозможно добраться из-за метели.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Палласовском районе Волгоградской области снегопады наделали немало бед: дороги к населенным пунктах замело так, что пришлось звать военную технику на помощь, да еще и без света остались десятки поселков из-за обрыва высоковольтных линий электропередач. В часть из них вернули свет довольно оперативно, а вот часть остается без электроэнергии до сих пор. Как уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации, на данный момент без света еще остаются порядка 300 жителей поселков Красная деревня, Карабидаевка, Большой Химкин и Карпов. Работы по восстановлению электроснабжения в Палласовском районе ведутся в круглосуточном режиме, но добраться к местам ЧП пока мешают погодные условия - метель и огромные сугробы вдоль линий электропередач.

А пока в эти поселки доставили резервные источники питания, к которым подключили социальные объекты. Сотрудники региональной аварийно-спасательной службы доставляют в поселки необходимые продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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