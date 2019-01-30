В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-30T10:28:12+03:00

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На севере Волгоградской области уже неделю бушует непогода, и пока метет почти без остановки. Всю ночь - с 29 на 30 января - спецтехника работала на расчистке магистралей, было задействовано 285 единиц техники. Как уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, трассы чистили 92 комбинированные дорожные машины, 44 погрузчика, 35 тракторов, 23 автогрейдера, 19 бульдозеров, 12 единиц роторной техники. Израсходовано свыше тысячи тонн противогололедных материалов.

На данный момент сложная ситуация с низовыми метелями и снеговыми накатами еще сохраняется в шести районах области - Палласовском, Старополтавском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском и Новоаннинском, а также в Михайловке. Поэтому дорожные службы работают не покладая рук. Кроме муниципальной техники, трассы чистят и 60 спецмашин ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Они также высыпали на дороги за минувшие сутки 357 тонн реагентов. За обстановкой на дорогах пристально следят с камер видеофиксации и делают прогнозы на основании данных с метеопостов.

ИСТОЧНИК KP.RU