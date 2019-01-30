В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-30T10:01:37+03:00

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35-летняя жительница Кировского района Волгограда, видимо, устала искать работу, и решила заняться бизнесом. Ну, а на чем можно заработать без капитала, только на себе. Поэтому барышня решила заняться сводничеством. Она сняла квартиру в центре города, нашла трех 30-летних проституток и бизнес, как говорят, пошел. Волгоградка настолько вошла в роль сутенерши, что, не скрывая, стала размещать в сетях объявления о наборе девушек в сферу интимных услуг и даже указывала свой контактный номер для связи с клиентами. С клиентов она брала за интимные услуги по 3 тысячи рублей в час.

На объявление наткнулись и волгоградские правоохранители. Обалдели от такой наглости, и уже 28 января сутенершу вычислили и задержали оперативники угрозыска.

Кстати, как выяснилось уже в отделении, женщина пять лет назад уже была судимая за аналогичное преступление. Теперь на нее повторно завели уголовное дело по статье «организация занятия проституцией».

- Женщина уже во всем созналась. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для нее. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - На одну из проституток составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU