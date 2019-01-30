2019-01-30T09:22:25+03:00
Происшествия

Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек

Еще 50 жильцов пятиэтажки пришлось эвакуировать
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вечер 29 января выдался у жителей пятиэтажки на улице Чуйкова в Волгограде страшным и тревожным. Примерно в восемь часов вечера люди учуяли запах гари, вышли на лестничную клетку, а том уже весь подъезд объят дымом. Вызвали спасателей. Оказалось, что пожар вспыхнул на кухне в однокомнатной квартире: загорелись домашние вещи. Благо огонь еще не успел сильно разгореться, и спасатели успели вывести из эпицентра пожара пятерых человек, в том числе двоих детей, которых спустили из задымленной квартиры с помощью автолестницы.

Пока одни сотрудники МЧС боролись с огнем, другие вывели на улицу всех жителей подъезда. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, в общей сложности пришлось эвакуировать пятьдесят человек.

- Есть пострадавшие, - пока коротко информируют о последствиях ЧП в ведомстве.

Окончательную причину возгорания установят эксперты, но предварительно говорят, что огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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