Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
То, что продукция внутри упаковки часто не совпадает с содержимым - уже не редкость. Но в последнее время обороты набирает другая нехорошая тенденция - на прилавки магазина под видом фирменной продукции попадает товар, произведенный где-то в подвале. Вот сотрудники Роспотребнадзора выявили еще несколько таких предприятий-фантомов, которые выпускают «липовую» молочную продукцию.
Речь идет о следующих производителях:
- ООО «Дальпродукт» (юридический адрес: Новосибирск, Красный проспект, д.200, оф. 51; фактический адрес: Хабаровский край, с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 9)
- ООО «Милка-ДВ» (Приморский край, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д.8, кв. 69).
Эти фирмы указаны на этикетках продукции, но на деле по этим адресам нет никаких производств, а находятся обычные жилые дома!
Так что, если вы увидите «молочку» этих производителей, ни в коем случае не покупайте! Неизвестно в каких антисанитарных условиях ее производят.
- Эта продукция может быть небезопасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление, - уточняют в ведомстве. - Информация о выявлении в обороте продукции, выработанной «предприятиями-фантомами» доведена до сведения торговых сетей.
Но просят волгоградцев сразу сообщать о выявленном фальсифицированном товаре в Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU