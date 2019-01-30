Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-30T09:06:23+03:00

Волгоградцы, внимательно читайте, что написано на этикетках! Не покупайте опасный товар! Фото: Анастасия ОСИПОВА

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То, что продукция внутри упаковки часто не совпадает с содержимым - уже не редкость. Но в последнее время обороты набирает другая нехорошая тенденция - на прилавки магазина под видом фирменной продукции попадает товар, произведенный где-то в подвале. Вот сотрудники Роспотребнадзора выявили еще несколько таких предприятий-фантомов, которые выпускают «липовую» молочную продукцию.

Речь идет о следующих производителях:

- ООО «Дальпродукт» (юридический адрес: Новосибирск, Красный проспект, д.200, оф. 51; фактический адрес: Хабаровский край, с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 9)

- ООО «Милка-ДВ» (Приморский край, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д.8, кв. 69).

Эти фирмы указаны на этикетках продукции, но на деле по этим адресам нет никаких производств, а находятся обычные жилые дома!

Так что, если вы увидите «молочку» этих производителей, ни в коем случае не покупайте! Неизвестно в каких антисанитарных условиях ее производят.

- Эта продукция может быть небезопасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление, - уточняют в ведомстве. - Информация о выявлении в обороте продукции, выработанной «предприятиями-фантомами» доведена до сведения торговых сетей.

Но просят волгоградцев сразу сообщать о выявленном фальсифицированном товаре в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU