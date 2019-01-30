Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-30T08:56:07+03:00

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Из-за разгильдяйства и беспечности происходит, наверно, большая часть всех происшествий. Вот, вчера 29 января, волгоградец случайно сжег собственную машину. Как? Да очень просто - неудачно покурил.

Случилось это в хуторе Суляевском Кумылженского района Волгоградской области. Там вспыхнула Лада "десятка" (ВАЗ-2110), не сама, конечно. В причине возгорания написано: «неосторожное обращение с огнем при курении владельца автомобиля».

- Пострадавших нет, угрозы жилому сектору нет, - уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону.

А уже поздно вечером еще одно авто сгорело в Ворошиловском районе Волгограда. На улице Кузнецкая у дома №75 вспыхнула иномарка Peugeot 308. Пока трудно сказать подожгли ее или она сама загорелась. Известно лишь то, что возгорание произошло в подкапотном пространстве. причины установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU