Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
Из-за разгильдяйства и беспечности происходит, наверно, большая часть всех происшествий. Вот, вчера 29 января, волгоградец случайно сжег собственную машину. Как? Да очень просто - неудачно покурил.
Случилось это в хуторе Суляевском Кумылженского района Волгоградской области. Там вспыхнула Лада "десятка" (ВАЗ-2110), не сама, конечно. В причине возгорания написано: «неосторожное обращение с огнем при курении владельца автомобиля».
- Пострадавших нет, угрозы жилому сектору нет, - уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону.
А уже поздно вечером еще одно авто сгорело в Ворошиловском районе Волгограда. На улице Кузнецкая у дома №75 вспыхнула иномарка Peugeot 308. Пока трудно сказать подожгли ее или она сама загорелась. Известно лишь то, что возгорание произошло в подкапотном пространстве. причины установят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU