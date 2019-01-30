2019-01-30T09:33:49+03:00
Происшествия

В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок

Четырехлетняя девочка в микроавтобусе получила перелом ключицы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель иномарки проехал на "красный" сигнал светофора. Фото Максим Коробкин.Водитель иномарки проехал на "красный" сигнал светофора. Фото Максим Коробкин.
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Опять в Волгограде в аварию попала маршрутка с людьми. И опять пострадали ни в чем неповинные пассажиры. Причем на этот раз травмы получил ребенок - четырехлетняя девочка.

А случилась авария в центре города - на пересечении улицы Комсомольской и первой Продолльной. 23-летний водитель «Хендай Акцент» решил, что светофоры в городе установлены не для него и проехал на «красный» сигнал, вылетел на перекресток, в надежде проскочить он даже не притормаживал. На беду по проспекту Ленина в этот момент в сторону остановки «Порт Саида» ехала маршрутка с людьми. Микроавтобус не успел затормозить перед выскочившей на его пути иномаркой. Пострадали, к сожалению, не только автомобили.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в иномарке сам виновник отделался лишь испугом а вот его 22-летнюю пассажирку увезли в больницу с сотрясением головного мозга. Но хуже: перелом получила четырехлетняя девочка, которая в момент аварии находилась в салоне маршрутки. Медики «скорой» госпитализировали ребенка с диагнозом «перелом ключицы».

Авария с маршруткой в центре Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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