В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана

СЕГОДНЯ 21:48 2019-01-29T21:49:48+03:00

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Волгоградцы не очень-то любят свой город. ПО крайней мере, при удачной возможности стараются покинуть его, ссылаясь на упадок в экономике и культурной жизни. Но те, кто приезжает к нам из стран ближнего зарубежья говорят, что мы не умеем ценить то, что имеем. В Волгоград и область по прежнему приезжает много жителей СНГ. Положительное сальдо миграции, по данным Волгоградстата, составило за 2018 год 472 человека. ТО есть переезжают сюда гораздо чаще, чем убывают.

Чаще всего к нам стремятся попасть из Армении (329 человек), Азербайджана (237 человек), Таджикистана (198 человек).

Кстати, из этих бывших республик СССР возвращаются на родину и бывшие наши граждане. Программа соотечественники работают много лет. В 2018 году к нам по ней приехали около полутора тысяч человек. Из Москвы на это выделили 4,4 миллиона рублей. Эти деньги пошли на единовременное пособие, чтобы снять жилье на первое время: 9630 рублей и на переобучение

ИСТОЧНИК KP.RU