В Волгоградской области ЕДВ вырастет на 4,3 процента

СЕГОДНЯ 20:57 2019-01-29T20:57:55+03:00

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В Волгоградской области около 225 тысяч человек получают от государства ежемесячну денежную выплату. Для многих - она спасение, чтобы дожить от пенсии до пенсии. Пенсионный фонд РФ по Волгоградской области сообщает, что инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои СССР и России, Герои соцструда и другие федеральные льготники с 1 февраля будут получать ЕДВ чуть больше уже привычной цифры – на 4,3 процента. Деньги может не большие, но и они не лишние.

Стоимость ЕДВ (уже с прибавкой) у всех волгоградцев, имеющих на нее право, составит 6,8 миллиардов рублей.

Кстати, государство решило проиндексировать и социальные услуги, входящие в ЕДВ. Федеральные льготники могут получать их и в денежном эквиваленте и даже частично денежном.

Общая стоимость социальных услуг теперь будет равняться 1123 рублям 42 копейкам. На лекарства выделят 863 рубля 75 копеек, на путевку в санаторий 133 рубля 62 копейки, на проезд в электричках и междугородном транспорте и на дорогу к месту лечения и обратно дадут 124 рубля пять копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU