Волгоградские занесенные дороги разгребает специальная военная машина-танк

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-29T19:58:31+03:00

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В этом году волгоградцы почувствовали на себе настоящую зиму со снегами и метелями. И если в Волгограде погода вполне милая: легкий снежок и ветер не больше 5 метров в секунду, то вот в области, особенно в восточной ее части, большие бураны. Их последствия до сих пор устраняют не только дорожники, но и военные. Сводный отряд мотострелков ЮВО расчищает сейчас территорию Палласовского, Быковского и Николаевского районов от заносов. Со снегом воюют около 20 военных и 10 единиц спецтехники. 29 января им прислали еще одного "помощника" . Это инженерная машина разграждения на базе танка Т-72.

Сейчас она трудится на участке дороги между поселком Гончары и Кайсацкое. Пока она представляет очень узкий проезд, по которому можно двигаться только одному автомобилю. Новая техника должна расширить занесенное полотно до двух полос.

ИСТОЧНИК KP.RU