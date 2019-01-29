2019-01-29T19:58:31+03:00
Политика

Волгоградские занесенные дороги разгребает специальная военная машина-танк

Сейчас она «трудится» в Палласовском районе
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Машина будет работать в Волгоградской области, пока у нас занесены дороги. Фото: пресс-служба ЮВОМашина будет работать в Волгоградской области, пока у нас занесены дороги. Фото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

В этом году волгоградцы почувствовали на себе настоящую зиму со снегами и метелями. И если в Волгограде погода вполне милая: легкий снежок и ветер не больше 5 метров в секунду, то вот в области, особенно в восточной ее части, большие бураны. Их последствия до сих пор устраняют не только дорожники, но и военные. Сводный отряд мотострелков ЮВО расчищает сейчас территорию Палласовского, Быковского и Николаевского районов от заносов. Со снегом воюют около 20 военных и 10 единиц спецтехники. 29 января им прислали еще одного "помощника" . Это инженерная машина разграждения на базе танка Т-72.

Сейчас она трудится на участке дороги между поселком Гончары и Кайсацкое. Пока она представляет очень узкий проезд, по которому можно двигаться только одному автомобилю. Новая техника должна расширить занесенное полотно до двух полос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы заработать, на стадионе «Волгоград-Арена» хотят сделать серфинг-центр, скалодром и скейт-парк
2 февраля на время празднеств Набережную в Волгограде закроют для авто
Под Волгоградом принудительно остановили печи, которые травят весь район
2 февраля волгоградцы выйдут на легкоатлетический пробег
Деньги потрачу на счетчик: волгоградец выиграл у «Концессии водоснабжения» новогодний приз
Под Волгоградом еще одна крыша многоэтажного дома обрушилась под слоем снега
Умные счетчики установили в котельных Волгограда
Под Волгоградом 57-летний мужчина устроил в квартире наркопритон
Экс-контрактнику из Камышина дали 11 лет тюрьмы за попытку убийства
Волжский директор УК отправится на 5,5 лет в колонию за кражу денег у жильцов
В Волгограде два брата недоплатили в бюджет 119 миллионов рублей
Больше всего новостроек в Дзержинском и Советском районах Волгограда
На юге Волгограда новый начальник РОВД
Андрей Бочаров заявил о начале подготовки к 80-летию Победы под Сталинградом
Под Волгоградом бродячие псы покусали второклассницу
В Волгоградской области устраняют последствия непогоды
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибла 20-летняя девушка
Волжанин расстрелял автомобилиста в упор за громкую музыку