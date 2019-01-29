2019-01-29T19:22:18+03:00
Общество

Чтобы заработать, на стадионе «Волгоград-Арена» хотят сделать серфинг-центр, скалодром и скейт-парк

Но эксперты сомневаются, что этим можно окупить спортобъект
Екатерина МАЛИНИНА
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Чтобы окупить стадион, нужно, чтобы каждую неделю трибуны были наполнены зрителями.Чтобы окупить стадион, нужно, чтобы каждую неделю трибуны были наполнены зрителями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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«Волгоград-Арена» - чудесный подарок городу. Вот только очень дорогой. Обслуживание стадиона стоит около 500 миллионов в год. Пока федеральный бюджет дает деньги на содержание. Но сумму субсидий будут снижать, а к 2024 году и совсем переведут на самоокупаемость. Так что у комитета по туризму теперь одна большая головная боль: как зарабатывать на «Волгоград Арене». На заседании комитета по бюджету , налогам и сборам Облдумы чиновники представили программу использования стадиона. В планах открыть спортивные секции, кафе, рестораны, танцевальные студии. Ищут инвесторов под скалодром, скейт-парк и даже серфинг-центр. Также собираются привлекать и крупных исполнителей, как например, «Ленинград», который выступить на стадионе в сентябре этого года. Представители комитета надеются, что это все поможет заработать полмиллиарда рублей.

Но депутаты были более реалистичны.

- Задача, мягко говоря, амбициозная. Исходя из зарубежного опыта, спортивная инфраструктура после мировых чемпионатов, как правило, остается тяжелым бременем на балансе местных бюджетов, - поделился своим мнение депутат Волгоградской областной Думы Николай Лукьяненко. - На мой взгляд, необходимо направить усилия не только на поиск коммерческих проектов, но и в рамках такого замечательного спортивного объекта развивать массовый и детский спорт, например, размещать спортивные секции, школы танцев и проч. Раз уж областной бюджет, в конечном счете, берет на себя ответственность за содержание главной спортивной арены региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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