2019-01-29T17:56:22+03:00
Общество

2 февраля на время празднеств Набережную в Волгограде закроют для авто

Движение будет перекрыто между улицами Комсомольской и 7-ой Гвардейской
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителям советуют объезжать перекрытие.Водителям советуют объезжать перекрытие.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На 2 февраля - к 76-й годовщине победы под Сталинградом - в Волгограде подготовили ряд мероприятий. Будут и праздничный концерт и фейерверк, пройдут всевозможные акции. А чтобы волгоградцы и гости города не переживали за безопасность в ходе мероприятий, в администрации Волгограда решили на время празднеств перекрыть движение машин по дороге вдоль Набережной имени 62 Армии.

- Пешеходной станет проезжая часть дороги Набережной в границах от улицы Комсомольской до улицы 7-ой Гвардейской, - уточняют в мэрии.

Движение будет перекрыто с с 20.00 1 февраля до 23.00 2 февраля 2019 года.

Кроме того, в указанных границах будет запрещены парковка и остановка транспорта. Оставленные машины вопреки предупреждениям и знакам (которые поставят вечером 1 февраля) будут уводить на штрафстоянку!

- Не коснутся ограничения только спецтранспорта и автобусов, которые будут доставлять ветеранов к местам празднования, - дополняют в администрации Волгограда. - Движение будет открываться по мере окончания мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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