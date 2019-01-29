Волгоградцам в два раза повысили штрафы за нарушение тишины

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-29T17:35:25+03:00

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Тишина в современном городе - это роскошь, за которую приходится бороться. Волгоградцы буквалльно завалили инстанции жалобами на дребезжащее оборудование в магазине по соседству, на извечные ремонты… В сентябре 2018-го разъяренный волжанин даже убил автомобилиста за то, что тот громко слушал музыку во дворе. Озаботились проблемой и волгоградские власти, и решили, что ради покоя волгоградцев пора ужесточить наказание за нарушение тишины. На днях губернатор подписал распоряжение, которым увеличиваются штрафы за подобные нарушения.

Итак, отныне за нарушение тишины и покоя в ночное время - с 22.00 до 7.00 - волгоградцам могут выписать штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей (было от 1 до 3 тысяч), на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей (было от 5 до 10 тысяч), на юридических лиц - от 40 до 60 тысяч рублей (было от 15 до 20 тысяч).

Если же вы вздумаете громко делать ремонт, строить или вести погрузочно-разгрузочные работы в воскресенье или нерабочие праздничные дни, то вас могут наказать на 4-5 тысяч рублей (было 1-3 тысячи), должностных лиц - на 40-50 тысяч рублей (было 5-10 тысяч), юрлиц - на 70-120 тысяч рублей (было от 15 до 20 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU