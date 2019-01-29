2 февраля волгоградцы выйдут на легкоатлетический пробег
По традиции 2 февраля 2019 в Волгограде пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег в честь 76-летия победы под Сталинградом. Спортсмены из разных уголков страны пробегут по Центральной набережной дистанции 2, 5 или 10 километров. Старт пробега - в 10.30 у исторического парка «Россия – моя история».
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в командном первенстве будет несколько групп - города, вузы, ссузы и школы. В личном первенстве победителей среди мужчин и женщин определят по возрастным категориям. Выберут и самого старшего, и самого дальнего участников пробега. А почетным участником станет 79-летний марафонец Михаил Кузьмин из Краснодара, который за свою спортивную карьеру пробежал уже 52 тысячи километров.
Кстати, начало этому пробегу положили еще в 1948 году. Шесть спортсменов пробежали от площади Дзержинского до площади Павших Борцов. Победителем стал чемпион Европы, наш земляк Борис Гришаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU