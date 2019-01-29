Деньги потрачу на счетчик: волгоградец выиграл у «Концессии водоснабжения» новогодний приз

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-29T16:47:37+03:00

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Накануне нового года ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» запустили совместную акцию под названием «В Новый год – без долгов». Акцию не простую: на кону были денежные призы, главный из которых - 15 тысяч рублей от ПАО «Севергазбанк». И вот стало известно имя победителя - им стал житель Советского района Волгограда Александр Манкевич.

Для участия в акции надо было соблюсти всего несколько условий: не иметь долгов за тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, и быть зарегистрированным в разделе «Личный кабинет» на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Под эти условия попали 13706 лицевых счетов. Победителя методом случайных чисел выбрала специальная комиссия. Правда, вручить приз оказалось сложнее, чем определить счастливчика. Александр никак не мог поверить, что ему улыбнулась фортуна.

- Дом мне достался умершей недавно тещи, - рассказал Александр. – Я только-только закончил все процедуры, связанные с оформлением наследства и вдруг звонок – говорят, что я выиграл какие-то деньги. Поначалу не поверил, думал, что это очередной «развод» или очередная попытка навязать кредит. И только, когда получил письмо от «Концессий», зашел на сайт, и понял, что действительно выиграл. Мне очень приятно, что я стал победителем. Как раз за эти деньги поставлю счетчик на холодную воду.

И тут же отправился в Центр обслуживания клиентов ООО «Концессии водоснабжения» для получения документов, необходимых для установки счетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU