Под Волгоградом еще одна крыша многоэтажного дома обрушилась под слоем снега

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-29T16:42:19+03:00

ЧП случилось на той же улице в поселке Мичуринском

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Второй за эти сутки раз на одной и той же улице Совхозной в поселке Мичуринском Камышинского района из-за большого слоя снега провалилась крыша трехэтажного дома. ЧП случилось 29 января в одиннадцать утра.

- В доме 1993 года находится 36 квартир. Никто из жильцов не пострадал. Все коммуникации работают, отключений не было. Частичное обрушение произошло на участке площадью тридцать квадратных метров. Причина - обильные снегопады и сильное обледенение крыши, - рассказали КП-Волгоград в администрации Мичуринского сельского поселения.

Коммунальщики, которые и стали виновниками второй подряд ситуации, наконец, расчистили крышу. Уже в ближайшие сутки ее полностью восстановят. Напомним, аналогичный случай произошел в двухэтажном доме № 28, эвакуировали 20 жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU