Умные счетчики установили в котельных Волгограда

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-29T16:11:45+03:00

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В 350 котельных и центральных тепловых пунктах Волгограда установили 759 «умных» счетчиков газа и электроэнергии. Эти приборы автоматом фиксируют показания, сохраняют их в архив, а также в режиме онлайн передают данные на пульт диспетчера. Они пришли на смену прежним счетчикам, которые устарели не только физически, но и морально. К тому же требовали немало времени на снятие показаний и ведение журналов, случались и ошибки.

- «Умными» счетчиками электричества и газа оснастили объекты теплового хозяйства во всех районах Волгограда, в том числе установили их в крупнейших городских котельных: №2 в Кировском районе, №82 в Ворошиловском, №1308 в Красноармейском, №729 в Краснооктябрьском и №40 в Центральном, - сообщили в компании «Концессии теплоснабжения».

Начали внедрять систему автоматизированного учета в прошлом году. В 2019-м программа модернизации продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU