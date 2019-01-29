Под Волгоградом 57-летний мужчина устроил в квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-29T15:46:11+03:00

Ему грозит четыре года тюрьмы

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Уголовное дело за организацию наркопритона возбудили в отношении 57-летнего жителя Фроловского района Волгоградской области. Мужчина хотел подзаработать на жизнь противозаконным способом – сдать квартиру трем наркоманам.

Соседям такой расклад не понравился и они незамедлительно пожаловались в полицию. Приехали участковые. Полицейские задержали трех ранее судимых мужчин возрасте от 35 до 52 лет. Нетрудно догадаться, что все они находились в неадекватном состоянии и не понимали, что происходит.

- Они привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, и судом им назначено наказание в виде ареста, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Согласно санкциям уголовной статьи мужчине грозит четыре года тюрьмы. Но пока он находится на свободе, правда, под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU