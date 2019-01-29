Экс-контрактнику из Камышина дали 11 лет тюрьмы за попытку убийства

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-29T13:33:50+03:00

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Бывший военный Михаил Литвинов сел на 11 лет в колонию строгого режима и лишился сержантского звания. Он был третьим и последним фигурантом по резонансному делу, когда банда военных расстреляла 29-летнего мужчину.

Покушение на убийство произошло в 2014 году в Камышине. Старшина Алексей Костров решил убить неприятеля из мести и подговорил двух сослуживцев - Николая Иванова и Михаила Литвинова. 29 ноября мужчины вооружились пистолетом и обрезом одноствольного охотничьего ружья, покараулили жертву у дома и выстрелили в него 17 раз.

- Посчитав, что цель преступления достигнута, Иванов и Литвинов скрылись с места преступления на автомашине, которую в последующем сожгли. Однако смерть потерпевшего не наступила по независящим от названных лиц причинам, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах дела в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

В 2016 году Волгоградский гарнизонный военный суд озвучил приговоры в отношении Иванова и Кострова – 10 и 12 лет соответственно. Их лишили всех званий и медалей. Самого Литвинова на тот момент признали психически больным и принудительно лечили, а уже после снова отравили на скамью подсудимых, где он получил заслуженное наказание.