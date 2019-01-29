Волжский директор УК отправится на 5,5 лет в колонию за кражу денег у жильцов

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-29T13:26:33+03:00

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Директор (теперь уже бывший) УК «Зодчий» из Волжского Волгоградской области отправится за решетку за то, что присваивал себе деньги жильцов. Причем воровал по-крупному: за несколько лет «заработал» на обманутых людях почти два миллиона рублей.

Как доказали в Волжском суде, с августа 2015 по май 2016 года он присваивал часть коммунальных платежей жильцов, и только часть денег перечислял ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, он похитил более 750 тысяч рублей. Кроме того, с февраля 2016 по октябрь 2017 года от имени подставных фирм директор направлял жильцам МКД дублирующие квитанции. На доверчивых людях «заработал» еще свыше 1 миллиона рублей. В числе пострадавших оказались 62 собственника квартир.

Суд вынес жесткий приговор: 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, осужденный заплатит штраф 550 тысяч рублей, еще 412 870 рублей он возместит ущерб ПАО «Волгоградэнергосбыт» (за недоплаченные платежи), и 346 249 рублей - в пользу МУП «Водоканал».

Волжанина взяли под стражу в зале суда.

- Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют «КП-Волгоград» в Волжском горсуде.