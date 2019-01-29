В Волгограде два брата недоплатили в бюджет 119 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-29T12:59:36+03:00

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В Волгограде будут судить двух братьев-бизнесменов, которые решили обмануть государство. Но с государством шутки плохи, тем более, когда речь идет о скрытых 119 миллионах рублей налогов.

Братья-бизнесмены руководили фирмой, которая занималась переплавкой металла. Один числился директором, второй был фактическим руководителем. В паре они и придумали мошеннические схемы, как сэкономить на налогах. Но аферы вскрыла прокурорская проверка. Как выяснилось, с 2014 по 2016 год они включали в декларации липовые сведения о поставке 8-ми фирмам лома свинца. Также по фиктивным документам якобы закупали свинец у других компаний. В итоге недоплатили НДС на сумму более 38 миллионов рублей.

Потом в 2017-м они также внесли ложные сведения о закупке свинца у 17-ти юрлиц, которые вообще предпринимательскую деятельность не осуществляли. И еще, таким образом, недоплатили в бюджет более 81 миллиона рублей НДС.

Расследование уголовного дела вели следователи регионального СУ СК вместе с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Они собрали все факты, подтверждающие вину бизнесменов. Прокуратура утвердила обвинение и уже направила дело в суд. Судить братьев будут по статье «уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».