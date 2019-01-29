Больше всего новостроек в Дзержинском и Советском районах Волгограда

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-29T12:53:06+03:00

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Специалисты Волгоградстата подвели итоги жилищного строительства в Волгограде за 2018 год. Большая часть или три четверти новых домов приходится на долю застройщиков - юридических лиц. По сравнению с 2017 годом объемы ввода жилья немного выросли - на 0,1 процента. Всего же в городе за прошедший год застройщики сдали 48 новостроек на 4787 квартир. Самым развивающимся вновь стал Дзержинский район, где возвели более четверти или 26% нового жилья. На втором месте Советский район, на него приходится 23%. Строят в этих районах не только дома, но детсады, школы, новые дороги.

В целом, как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, ввели в эксплуатацию в городе за счет всех источников финансирования 5289 квартир, площадь которых составила более 356 тысяч квадратных метров.

При этом Волгоградская область на фоне других регионов по вводу жилья остается аутсайдером.