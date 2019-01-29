На юге Волгограда новый начальник РОВД

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-29T12:55:45+03:00

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В волгоградской полиции очередные кадровые перестановки. Во вторник, 29 января 2019 года, начальник регионального главка МВД России генерал-лейтенант Александр Кравченко представил подчиненным нового руководителя Красноармейского районного отдела полиции №8. В самый южный район Волгограда перебрался полковник Александр Гудков, который до этого возглавлял РОВД Советского района города. Продолжит службу на руководящих постах в полиции и прежний начальник отдела №8 подполковник Алексей Климов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону, 37-летний полковник полиции Александр Михайлович Гудков служит в органах уже около двадцати лет. Долгое время он работал у уголовном розыске Советского района Волгограда, а в последнее время возглавлял районный отдел полиции №6.