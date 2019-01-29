Андрей Бочаров заявил о начале подготовки к 80-летию Победы под Сталинградом

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-29T12:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне 2 февраля Андрей Бочаров провел очередную встречу с ветеранским сообществом. К 76-летию Победы в Сталинградской битве уже практически все готово – осталось проследить, чтобы все прошло достойно, и никто из ветеранов не остался без внимания властей и социальных работников. С сегодняшнего дня началась раздача приглашений на торжественные собрания, концерты. Поэтому повод встречи губернатора с ветеранским сообществом был уже другой – начало подготовки к мероприятиям по случаю 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Осталось четыре года, чтобы организовать все на высшем уровне.

- Время летит достаточно быстро. Я считаю, что нам с вами пора начинать подготовку к 80-летию Победы в Сталинградской битве, - заявил Бочаров присутствующим. - Плановую подготовку. Наш опыт показывает, что плановая системная работа позволила провести 75-летие на высочайшем уровне. Считаю необходимым создать инициативную группу по выработке предложений в план подготовки и проведения 80-летия. С участием представителей администрации области и города, представителей ветеранских и общественных организаций.

Одного из участников инициативной группы Бочаров назвал сразу, поручив заняться подготовкой своему заместителю Александру Блошкину. За четыре года, по словам губернатора, нужно будет не только подготовить план мероприятий, но и привести в порядок территории и памятные места.

Из предложений, прозвучавших на встрече - придумать концепцию и провести молодежную патриотическую акцию «Воспитай патриота-победителя» (в условиях ситуации в мире, по словам ветеранов, воспитание молодежи - это вообще главное, над чем следует работать). Также есть пожелание провести форум, скоординировав действия всех ветеранских организаций. И обновить «Книгу памяти».

Андрей Бочаров так же напомнил, что в ближайшие дни – до 1 февраля – чиновники муниципалитетов должны обойти квартиры всех живущих в нашем регионе участников и ветеранов Сталинградской битвы. И вместе с работниками социальных служб уточнить, кто и в какой помощи нуждается. После этого будет принто решение о дополнительной поддержке этим людям.

- Мы не будем обращать внимание, какие там отношения в семье. Знаем, что бывает по-разному. Нам важно, чтобы все участники Сталинградской битвы достойно жили, - уточнил глава области.