Под Волгоградом бродячие псы покусали второклассницу

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-29T11:17:08+03:00

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Сегодня, 29 января, в Светлоярскую центральную районную больницу привезли девятилетнюю девочку. Обе ее ноги были искусаны бродячими собаками. Оказалось, травму школьница получила накануне.

28 января второклассница гуляла за двором частного дома. Именно там по неизвестным причинам бездомные животные набросились на нее. Школьница успела убежать, но псы покусали обе голени. Родственники обработали укусы в домашних условиях, но на следующий день отвезли ребенка в медучреждение, чтобы исключить осложнения.

Врачи оказали медицинскую помощь. Никакой опасности для жизни раны не представляли, да и в госпитализации пациентка не нуждалась, поэтому ее отпустили домой.

Если вы увидели на улице агрессивное животное и боитесь, что оно может быть опасным, звоните по телефону (8442) 60-90-89 в МКП «Горпитомник». С 2017 года организация отвечает за отлов безнадзорных собак в Волгограде. Жителям области нужно обращаться в администрацию своего района.