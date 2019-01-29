2019-01-29T10:19:05+03:00
Общество

В Волгоградской области устраняют последствия непогоды

Дорожники чистят заметенные трассы, семь поселков остаются без электричества
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сложная обстановка в пяти районах региона.Сложная обстановка в пяти районах региона.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Снегопад и метель, разбушевавшиеся в последние дни в Волгоградской области, замели трассы и оставили без электричества поселки. Чистить дороги региона вышли более четырехсот единиц техники. За последние сутки на обработку от гололеда пустили 4,7 тысячи тонн реагентов. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, самая сложная ситуация на трассах в Палласовском, Еланском, Урюпинском, Жирновском и Фроловском районах региона. Чтобы обеспечить проезд транспорта, дорожники работают круглосуточно.

На утро 29 января из-за сильного ветра и налипшего на провода мокрого снега остаются без света семь поселков Палласовского района области с населением более трех тысяч человек. Восстановить электроснабжение в поселке Эльтон, хуторах Карпов, Карабидаевка, Приозерный, Большой Симкин, Красная деревня и Селянка должны в ближайшее время. Восстановительные работы близятся к завершению.

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