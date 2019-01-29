2019-01-29T09:53:08+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в лобовом столкновении погибла 20-летняя девушка

Еще две жертвы аварии попали в больницу
Юлия Данильченко
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Машины разбросало в разные стороны. «Десятку» смяло так, что выжить в ней было невозможно.Машины разбросало в разные стороны. «Десятку» смяло так, что выжить в ней было невозможно.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В полдень 28 января на трассе Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе произошла крупная авария: лоб в лоб столкнулись «десятка» и «Додж Рам». С места ДТП в больницу увезли двоих, виновница происшествия скончалась на месте.

Как установили сотрудники ГИБДД, 20-летняя девушка за рулем отечественной легковушки ехала со стороны Москвы в сторону Волгограда.

- На 654 километре при обгоне выехала на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершила столкновение с автомобилем «Додж Рам 1500» под управлением 52-летнего жителя Ханты-Мансийского Автономного округа, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Машины разбросало в разные стороны. «Десятку» смяло так, что выжить в ней было невозможно. Автомобилистка погибла сразу, а водителя внедорожника и его 77-летнюю пассажирку госпитализировали в медучреждение.

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