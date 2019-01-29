Волжанин расстрелял автомобилиста в упор за громкую музыку

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-29T09:39:01+03:00

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32-летний житель Волжского попал на скамью подсудимых после жестокой расправы над 31-летним автомобилистом, который громко слушал музыку в своей машине. Его обвиняют по статье «Убийство».

Все произошло 30 сентября 2018 года. Как следует из материалов уголовного дела, ранним утром обвиняемый проснулся из-за шума на улице. Его супруга выглянула в окно и сделала кому-то замечание, а нервный волжанин пошел дальше: оделся, взял с собой пневматический пистолет и выбежал из квартиры.

- Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, он произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Поняв, что наломал дров, стрелок собрал вещи и уехал в Краснооктябрьский район Волгограда к матери, где хотел спрятаться, но через несколько часов его поймали. Следователи собрали достаточно доказательств вины волжанина и передали дело в прокуратуру. После обвинительного заключения его направят в суд.