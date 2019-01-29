В Волжском автоледи на "Киа" сбил двух 14-летних школьниц

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-29T09:26:05+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь аварий, в которых один человек погиб, еще десять получили травмы. Среди пострадавших – две четырнадцатилетние школьницы.

Около половины восьмого утра 28 января девочки шли на занятия по проспекту Ленина в Волжском. Напротив дома № 137 «Б» они решили перебежать дорогу в неположенном месте. Но только девочки выбежали на проезжую часть, как попали под колеса иномарки. 33-летняя женщина за рулем «Киа Соренто», ехавшая со стороны улицы Королева в сторону Профсоюзов, не успела затормозить и сбила школьниц.

На место сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи". Девочкам потребовалась медицинская помощь.

- В результате ДТП подростки с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.