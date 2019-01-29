2019-01-29T09:26:05+03:00
Происшествия

В Волжском автоледи на "Киа" сбил двух 14-летних школьниц

Девочки перебегали дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь аварий, в которых один человек погиб, еще десять получили травмы. Среди пострадавших – две четырнадцатилетние школьницы.

Около половины восьмого утра 28 января девочки шли на занятия по проспекту Ленина в Волжском. Напротив дома № 137 «Б» они решили перебежать дорогу в неположенном месте. Но только девочки выбежали на проезжую часть, как попали под колеса иномарки. 33-летняя женщина за рулем «Киа Соренто», ехавшая со стороны улицы Королева в сторону Профсоюзов, не успела затормозить и сбила школьниц.

На место сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи". Девочкам потребовалась медицинская помощь.

- В результате ДТП подростки с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом бродячие псы покусали второклассницу
В Волгоградской области устраняют последствия непогоды
Под Волгоградом в лобовом столкновении погибла 20-летняя девушка
Волжанин расстрелял автомобилиста в упор за громкую музыку
Под Волгоградом из-за снегопада просела крыша жилого дома
Трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» открыли для фур и автобусов
Волгоградцев предупреждают об аферистах, предлагающих поверку счетчиков воды
В Волгоградской области стало меньше убийств и грабежей
Волгоградские предприниматели могут получить онлайн-консультацию
Для маленьких волгоградцев в Старой Сарепте проведут «Веселые уроки»
Под Волгоградом вертолеты будут закидывать десант в логово противника
Для волгоградских ветеранов выступит актер Александр Носик и споет Зара
В Волгограде еще шесть раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
Военные расчистили сорок километров заснеженных волгоградских дорог
Под Волгоградом мужчина зарезал супругу, а затем покончил с собой
«Ротор» выиграл у «Балтики» в Турции
Следователи просят волгоградцев помочь в розыске 17-летнего Адама
Трассу Сызрань – Саратов – Волгоград опять закрыли для фур и автобусов из-за метели
В Волжском женщина на иномарке сбила двух девочек-подростков
В Волгоградской области из-за снега 24 поселка остались без света
Волгоград назвали городом, толерантным к геям и лесбиянкам
На легкоатлетическом «Кубке Сталинграда» волгоградцы завоевали 11 медалей
На юге Волгограде таксист чуть не убил в ДТП женщину и девушку