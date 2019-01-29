Под Волгоградом из-за снегопада просела крыша жилого дома

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-29T10:52:38+03:00

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Почти неделю Камышинский район Волгоградской области засыпало снегом. Трассы чистили все – от дорожных служб до военных на танках, а вот о крышах многоэтажных домов коммунальщики явно не побеспокоились. Это вот результат: в двухэтажном доме №28 по улице Совхозной в поселке Мичуринском под давлением снежных масс внезапно провалилась крыша.

Случилось это ранним утром 29 января. Грохот падающей конструкции разбудил жильцов двенадцати квартир. Они сразу же вызвали спасателей. Когда на место приехали экстренные службы, пришлось срочно эвакуировать 20 человек из опасного дома. Нкито не пострадал

В администрации Мичуринского сельского поселения эту ситуацию прокомментировали так:

- Произошло частичное обрушение шифера в доме 83-го года. Бетонные покрытия не повреждены. Как установлено, площадь обрушения 242 квадратных метра. По предварительным данным, не выдержали балки под давлением снега. Провели экспертизу, были изначально нарушены технологии при строительстве, - рассказали КП-Волгоград в администрации.

Власти уже решают возникшую проблему. Коммунльщики активно расчищают крышу, чтобы разобрать завалы. Жильцам это никак не мешает: все коммуникации работают.