2019-01-29T08:08:58+03:00
Общество

Трассу «Сызрань-Сратов-Волгоград» открыли для фур и автобусов

В четыре утра 29 января дороги расчистили, а метели закончились
Юлия Данильченко
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Накануне, 28 января, из-за сильных метелей и плохой видимости федеральную трассу ну участке Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», которая соединяет непосредственно Камышин с городом-героем, закрыли для движения фур и пассажирского транспорта. Сюда были привлечены дополнительные экипажи ДПС: сотрудники полиции помогали водителям, которые рискнули сесть за руль, без проблем преодолеть опасную часть магистрали.

Предполагалось, что дорогу откроют к десяти вечера, но погода не позволяла. Лишь ранним утром, около четырех часов, 29 января проезд стал доступен для большегрузов, маршруток и автобусов.

- В настоящее время сложной остается обстановка на участках автомобильных дорог: «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный», «Палласовка-Кайсацкое», «Палласовка-Савинка-Кумысолечебница», «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» (подъезд к селу Новая Иванцовка, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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