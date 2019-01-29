Волгоградцев предупреждают об аферистах, предлагающих поверку счетчиков воды

СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-29T06:02:20+03:00

В ООО «Концессии водоснабжения» рассказали, кто ее может проводить

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Мошенники разных мастей и профилей чувствуют себя достаточно вольготно в Волгограде – доверчивых горожан, кто готов отдать деньги за «пшик» еще очень много. Но уже есть и те, кто не просто не ведется на подобные вещи, но и старается их пресечь. В Концессии водоснабжения стали обращаться бдительные горожане. Они заметили на подъездах объявления: всего за 500 рублей проведем поверку счетчиков.

Регоператор предупреждает, что делать это может только имеющая аккредитацию на поверку определенного вида счетчиков специализированная компания. Абоненту должны вручить сертификат. Он и будет новым паспортом счетчика. Счетчик нужно поверять каждые 4-6 лет, это указано в его документах.

Если у вас подошел срок, у абонентов есть три алгоритма действий.

Вызвать специалистов аккредитованной организации, которая либо снимет счетчик с трубы, либо сможет сделать поверку, оставив его в прежнем положении.

Заменить прежний прибор учета на новый, вызвав для распломбировки действующего счетчика и опломбировки нового счетчика специалистов «Концессии водоснабжения» (если есть прямой договор с компанией) или ТСЖ или УК (если договор с ними).

Вызвать специалистов «Концессий» (если есть прямой договор с ними) или УК или ТСЖ (если вы оплачиваете через них), чтобы те распломбировали счетчик. Затем принести его на поверку в лабораторию ООО «Концессии водоснабжения». Компания в апреле 2018 года получила аккредитацию на поверку приборов учета.

ВАЖНО

Как узнать, может ли фирма поверять счетчики

У компании должна быть аккредитация. Проверить ее можно на сайте Федеральной службы по аккредитации - fsa.gov.ru. Аккредитованные лица – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. В строке поиска необходимо вбить название организации, затем - Аттестат аккредитации – Реквизиты аттестата – Номер аттестата аккредитации. По нему можно уточнить, действует ли она на данный момент.