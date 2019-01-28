2019-01-28T21:43:03+03:00
Общество

В Волгоградской области стало меньше убийств и грабежей

Александр Кравченко отчитался о работе главка за 2018 год
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
На отчете были главные лица региона. Фото: администрации Волгоградской областиНа отчете были главные лица региона. Фото: администрации Волгоградской области
Изменить размер текста:

Итоги года подвели практически все ведомства. Сделали это и волгоградские полицейские. Генерал Александр Кравченко, руководитель ГУ МВД по Волгоградской области. Послушать отчет за 2018 год пришли депутаты, чиновники, коллеги из других силовых ведомств и губернатор. Цифры главный полицейские региона озвучил вполне оптимистичные. Снизились тяжкие и особо тяжкие преступления, разбои, грабежи, угоны, мошенничества, кражи. Полицейским удалось раскрыть 1600 преступлений, связанных с наркотиками, из оборота изъяли 300 килограммов запрещенных веществ.

Нагрузка на сотрудников полиции в этом году была большая: в городе проходил ЧМ-2018 и празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве. Обошлось без серьезных происшествий и ЧП. Иностранцы до сих пор делятся впечатлениями о доброжелательных и лояльных сотрудниках местной полиции.

Отметил Александр Кравченко и работу сотрудников сводного отряда полиции в Светлоярском районе. Именно на них лежит задача не допустить подозрительных и социально опасных людей в город. Они проверили около 88 тысяч машин, среди водителей было 900 человек состоящих на особом учете в правоохранительных органах, а 150 находились в федеральном розыске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские предприниматели могут получить онлайн-консультацию
Для маленьких волгоградцев в Старой Сарепте проведут «Веселые уроки»
Под Волгоградом вертолеты будут закидывать десант в логово противника
Для волгоградских ветеранов выступит актер Александр Носик и споет Зара
В Волгограде еще шесть раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
Военные расчистили сорок километров заснеженных волгоградских дорог
Под Волгоградом мужчина зарезал супругу, а затем покончил с собой
«Ротор» выиграл у «Балтики» в Турции
Следователи просят волгоградцев помочь в розыске 17-летнего Адама
Трассу Сызрань – Саратов – Волгоград опять закрыли для фур и автобусов из-за метели
В Волжском женщина на иномарке сбила двух девочек-подростков
В Волгоградской области из-за снега 24 поселка остались без света
Волгоград назвали городом, толерантным к геям и лесбиянкам
На легкоатлетическом «Кубке Сталинграда» волгоградцы завоевали 11 медалей
На юге Волгограде таксист чуть не убил в ДТП женщину и девушку