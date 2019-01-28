В Волгоградской области стало меньше убийств и грабежей

СЕГОДНЯ 21:43 2019-01-28T21:43:03+03:00

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Итоги года подвели практически все ведомства. Сделали это и волгоградские полицейские. Генерал Александр Кравченко, руководитель ГУ МВД по Волгоградской области. Послушать отчет за 2018 год пришли депутаты, чиновники, коллеги из других силовых ведомств и губернатор. Цифры главный полицейские региона озвучил вполне оптимистичные. Снизились тяжкие и особо тяжкие преступления, разбои, грабежи, угоны, мошенничества, кражи. Полицейским удалось раскрыть 1600 преступлений, связанных с наркотиками, из оборота изъяли 300 килограммов запрещенных веществ.

Нагрузка на сотрудников полиции в этом году была большая: в городе проходил ЧМ-2018 и празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве. Обошлось без серьезных происшествий и ЧП. Иностранцы до сих пор делятся впечатлениями о доброжелательных и лояльных сотрудниках местной полиции.

Отметил Александр Кравченко и работу сотрудников сводного отряда полиции в Светлоярском районе. Именно на них лежит задача не допустить подозрительных и социально опасных людей в город. Они проверили около 88 тысяч машин, среди водителей было 900 человек состоящих на особом учете в правоохранительных органах, а 150 находились в федеральном розыске.