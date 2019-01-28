2019-01-28T21:17:11+03:00
Общество

Волгоградские предприниматели могут получить онлайн-консультацию

Им расскажут о мерах господдержки
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцам расскажут, как получить финансовую поддержку от государства.Волгоградцам расскажут, как получить финансовую поддержку от государства.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волгоградские власти вот уже не первый год заявляют о серьезной поддержке малого и среднего бизнеса в Волограде. Ведь известно, именно на небольших компаниях должна развиваться экономика в регионе. Для этого для предпринимателей создали бизнес-инкубатор, разработали специальный сайт, где волгоградцы могут получить интересующую информацию. Но чиновники пошли дальше. Теперь благодаря этому ресурсу можно получить онлайн-консультацию специалиста про меры госсподдержки, которыми можно воспользовать в Волгоградской области.

После того, как пользователь оформит заявку через сайт mspvolga.ru (в любое время), ему либо скинут ответ по «электронке», либо позвонят, чтобы более детально объяснить, либо пригласят на личную консультацию, если дело требует особого вмешательства.

Как рассказали "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области, все консультации бесплатно.

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