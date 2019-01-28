Для маленьких волгоградцев в Старой Сарепте проведут «Веселые уроки»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-28T19:45:16+03:00

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Музей Старая Сарепта всегда старается удивлять волгоградцев. Чуть ли не каждый месяц сотрудники готовят новую программу и различного рода квесты. Есть экскурсии и для школьников. А со 2 февраля в музее-заповеднике стартуют «Веселые уроки для малышей». Это ряд познавательных уроков, адаптированная для самых маленьких посетителей. В день Победы в Сталинградской битве дошколят ждут в школе командиров. Дети увидят и даже смогут потрогать форму и снарядежние советских солдат, смогут собрать палатку и пройдут полосу препятствий. В качестве награды их ждет «военный билет».

9 февраля малышам предлагают познакомиться с миром сарептян, 16 февраля урок будут посвящен швейному производству и мыловарению, проведут его мастерицы-затейницы. А 23 февраля ребята узнают о мужских ремеслах сарептян.

Узнать подробно об уроках можно по телефонам музея: (8442) 67-33-02, 51-67-49.