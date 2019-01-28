Под Волгоградом вертолеты будут закидывать десант в логово противника

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-28T19:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области каждую неделю проходят учения различных родов воск. На этот раз на полигоне Прудбой в течение недели будут отрабатывать навыки соединения Южного военного округа с применением аэромобильных групп.

Солдаты маршем направятся к территории противника, причем мешать им будут диверсионно- разведывательные группы. Придется действовать и в условиях огневых засад. Потренируют в рамках учений высадку из вертолетов передовых групп десанта, которым предстоит захватить плацдарм, прикрыть большую высадку главных сил. После уничтожения условного противника и захвата рубежа участники погрузят минометы в вертолет и выгрузят на указанной территории.

Отработают навыки солдаты и в условиях ночи, когда враг использует химическое оружие и будет блокировать радиоэлектронные сигналы.