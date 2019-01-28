2019-01-28T19:29:18+03:00
Политика

Под Волгоградом вертолеты будут закидывать десант в логово противника

В регионе пройдут ротные тактические учения аэромобильных групп
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгоградской области каждую неделю проходят учения различных родов воск. На этот раз на полигоне Прудбой в течение недели будут отрабатывать навыки соединения Южного военного округа с применением аэромобильных групп.

Солдаты маршем направятся к территории противника, причем мешать им будут диверсионно- разведывательные группы. Придется действовать и в условиях огневых засад. Потренируют в рамках учений высадку из вертолетов передовых групп десанта, которым предстоит захватить плацдарм, прикрыть большую высадку главных сил. После уничтожения условного противника и захвата рубежа участники погрузят минометы в вертолет и выгрузят на указанной территории.

Отработают навыки солдаты и в условиях ночи, когда враг использует химическое оружие и будет блокировать радиоэлектронные сигналы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградской области стало меньше убийств и грабежей
Волгоградские предприниматели могут получить онлайн-консультацию
Для маленьких волгоградцев в Старой Сарепте проведут «Веселые уроки»
Для волгоградских ветеранов выступит актер Александр Носик и споет Зара
В Волгограде еще шесть раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
Военные расчистили сорок километров заснеженных волгоградских дорог
Под Волгоградом мужчина зарезал супругу, а затем покончил с собой
«Ротор» выиграл у «Балтики» в Турции
Следователи просят волгоградцев помочь в розыске 17-летнего Адама
Трассу Сызрань – Саратов – Волгоград опять закрыли для фур и автобусов из-за метели
В Волжском женщина на иномарке сбила двух девочек-подростков
В Волгоградской области из-за снега 24 поселка остались без света
Волгоград назвали городом, толерантным к геям и лесбиянкам
На легкоатлетическом «Кубке Сталинграда» волгоградцы завоевали 11 медалей
На юге Волгограде таксист чуть не убил в ДТП женщину и девушку