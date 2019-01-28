2019-01-28T18:59:33+03:00
Общество

Для волгоградских ветеранов выступит актер Александр Носик и споет Зара

В Волгограде пройдут десятки мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Сталинградской битве
Екатерина МАЛИНИНА
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Актер не первый раз приедет в Волгоградскую область. Фото: администрация Волгоградской областиАктер не первый раз приедет в Волгоградскую область. Фото: администрация Волгоградской области
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В прошлом году Волгоградская область масштабно отметила 75-летие Победы в Сталинградской битве. В этом году дата не круглая, но администрация и общественники приготовили десятки мероприятий и для ветеранов, и для подрастающего поколения.

В Волгоград и в Суровикино пригласили российского актера Александра Носика. Артист не первый раз приезжает в наш регион на творческие встречи – в ноябре прошлого года они прошли интересно и вдохновенно. Так что и в этот раз ожидается насыщенная программа. 1 февраля волгоградцев ждут в ДК Юность в Суровикино в 15-30, 2 февраля Александр Носик приедет в Областной госпиталь ветеранов войны. Начало в 13-00.

А главный торжественный концерт пройдет 2 февраля вечером в ЦКЗ. Ветеранам и почетным гостям приготовили представление «От Волги до Берлина», в котором примут участие артисты Царицынской оперы, Волгоградского ТЮЗа, НЭТа, Казачьего театра, Музыкального театра. Завершится концерт выступлением певицы Зары.

Полную программу мероприятий на 2 февраля читайте здесь.

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