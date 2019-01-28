Военные расчистили сорок километров заснеженных волгоградских дорог

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-28T17:00:06+03:00

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В Палласовском районе Волгоградской области выпало столько снега, что пришлось звать на помощь военных с танками. Четыре дня сводный отряд по ликвидации ЧС мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, пробивал дорогу между поселками Гормаки и Гончары Палласовского района. Там сугробы местами достигали в глубину до полутора метров. И так - сорок километров

Конечно же, с такими заносами коммунальная техника не справляется. А, если и разгребает, то очень медленно. А в хуторах отрезанными от внешнего мира остались сотни селян. Так что в расчистке задействовали 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. На помощь гражданским дали более 20 военнослужащих ЮВО.

Сегодня, 28 января, в регионе опять снегопад. А значит, помощь военных еще понадобится. На данный момент их силы брошены на расчистку дороги между населенными пунктами Гончары и Золотари.

- В дальнейшем вместе с подразделениями ГУ МЧС по Волгоградской области военнослужащим предстоит расчистить еще около 100 километров дорог - до поселка Эльтон и Паласовки, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.