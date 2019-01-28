Под Волгоградом мужчина зарезал супругу, а затем покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-28T15:59:23+03:00

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27 января в Жирновске развернулась настоящая кровавая драма, в результате которой погибла супружеская пара. 37-летнюю женщину убил супруг, а потом, несмотря на вмешательство отца, покончил с собой. Подробности этой жуткой истории «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Супруги жили в частном доме вместе с отцом главы семейства. В то утро между мужем и женой вспыхнула очередная ссора на бытовой почве. В порыве гнева мужчина схватил кухонный нож и стал наносить жене один удар за другим.

Невольным свидетелем происходящего стал вернувшийся домой отец. Завидев окровавленную сноху, он ринулся к сыну, чтобы отнять нож, но не успел. Мужчина ударил себя в грудь ножом. А потом еще раз. В конце концов пенсионеру таки хватило сил вырвать оружие у сына. Но даже это не остановило безумца. Он выскочил во двор, забежал в гараж, схватил первые попавшие под руку ножницы и воткнул себе с грудь.

Конца «скорая» приехала на место ЧП, женщина была уже мертва. Ее муж еще подавал признаки жизни. Его успели доставить в реанимацию. Но через час, несмотря на старания медиков, он скончался.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование.